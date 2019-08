Lionel Messi: Polémicas imágenes de Antonella Roccuzzo y un exnovio inundaron redes sociales |VIDEO |FOTOS 

Antonella Rocuzzo pasaba unos días de tranquilidad y relax en el principado de Mónaco, mientras Lionel Messi se recuperaba de una lesión en las instalaciones de Barcelona. Pero la tranquilidad se le acabó cuando empezaron a circular por las redes fotos inéditas de un antiguo amor en su natal Rosario.



Para todo el mundo Antonella Roccuzzo es el primer y gran amor de Lionel Messi, pero la situación no había sido la misma para la esposa del crack de Barcelona, pues ella si había tenido una importante historia de amor en los primeros años de su juventud, antes de marcharse a España a vivir con Leo



Antonella Roccuzzo es hoy una influencer, con millones de seguidores en sus redes sociales, es una celebridad en las playas de Ibiza, no solo por se la esposa de Lionel Messi, sino también por su carisma, pero hoy el Mejor del mundo no debe estar nada contento luego que las redes sociales se plagaran de imágenes románticas de su esposa con el primer amor de su vida.



Se filtran fotos inéditas de Antonella Roccuzzo y un importante amor de juventud

Amigas de Antonella Roccuzzo, confesaron que la rosarina estuvo profundamente enamorada de un joven de su ciudad con el que compartió una larga relación, hasta que Lionel Messi, volvió a retomar la amistad con su amiga de la infancia convencerla de acompañarlo a España.