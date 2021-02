El ‘Pollo’ Vignolo dio ‘caliente’ editorial luego de la paliza que PSG le dio a Barcelona por Champions League. Para el conductor y narrador argentino, Lionel Messi debe hacer maletas al finalizar su contrato (junio de este año) con los ‘azulgranas’. Mira el video. ¡Indignado con el presente del ’10′!

“Messi se tiene que ir de Barcelona, no se tiene que quedar ni un segundo más. Cuando tu casa no es tu casa, cuando no sientes lo mismo... no eres feliz. Da la sensación que hacen todo lo posible para que la pase mal”, señaló el ‘Pollo’ Vignolo en ESPN.

“Fue una imagen que te preocupa: ver a Messi ido. Lo mejor que le puede pasar a Messi es que lo llamen a la selección. Imagínense lo mal que está Barcelona. Lo que ha sido Barcelona ante PSG, es de esas donde debes agarrar el bolso e irte”, continuó.

Lionel Messi: 'Pollo' Vignolo molesto pide al '10' dejar Barcelona tras paliza de PSG (ESPN)

“Este no es el Barcelona que él conoció. Esta no es la casa que a él lo cobijó. Este no es el lugar donde él se sentía feliz, donde tenía a sus amigos”, enfatizó.

Por último, también dio con palo al DT de Barcelona. “Encima hay tipo que da la sensación que disfruta de ver a Messi pasarla mal. La cara de Koeman cuando termina el partido, riéndose, da la sensación que lo contrataron para romper a Messi. No le creo nada a Koeman, ni cuando lo elogia”.

