Fue una noche extraña la que vivió PSG ante Benfica por la Champions League, no solo por haber cedido un empate en su visita al estadio Da Luz, en Portugal, sino por terminar con una gran preocupación por el estado de Lionel Messi, quien no pudo terminar el partido y se vio obligado a salir del campo para no complicar más la molestia que lo aquejaba.

El ‘saltito’ que dio Leo doce minutos antes que terminara el partido y que detuvo uno de sus piques cortos, encendió las alarmas en Ezeiza, pues ese gesto daba cuenta de una seria molestia muscular. Tras esta situación el ‘número 30′ pidió su cambio a Cristophe Galtier, quien decidió reemplazarlo por Pablo Sarabia a los 81′.

Lo que sorprendió a sus seguidores y todos los hinchas que desean verlo en Qatar 2022 fue verlo caminando rumbo al vestuario de visitante del estadio Da Luz, notoriamente incomodo por la situación que lo sacó del campo cuando todavía quedaba poco más de diez minutos.

Lionel Messi preocupa a hinchas de Argentina y de PSG por lesión (Video: YouTube)

Tirón en los gemelos no lo dejó continuar

Antes de abandonar el campo Lionel Messi no daba para más, caminaba en la cancha. El esfuerzo que hizo para alcanzar el pase de Vitinha, parece que resintió uno de sus músculos gemelos que limitó sus movimientos y no le permitió tener ese doble ritmo característico de la ‘Pulga’.

Mientras abandonaba el campo de juego el ‘número 30′ de PSG, y capitán de la ‘Albiceleste’, entabló diálogo con uno de los kinesiólogos del equipo que no lo dejó enfriarse en el banco de supentes y lo llevó hasta el camarín visitante.

Finalizado el duelo, Christophe Galtie, entrenador de Paris Saint-Germain, no esquivó las preguntas sobre la situación de Lionel Messi. El DT respondió que la salida del argentino se debía a un tema de fatiga. “Se fue por cansancio” y no descartó que se recupere para el partido de vuelta en el ‘Parque de los Príncipes’ y tal vez ante Reims el próximo sábado.