Luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022, Lionel Messi volverá a vestir la camiseta del PSG este miércoles cuando vuelva al Parque de los Príncipes para enfrentar al Angers por la fecha 18 de la Ligue 1. Sin embargo, ‘Lío’ no será homenajeado.

Mucha especulación se formó a partir de cómo sería recibido el astro argentino, tomando en cuenta que le ganó la copa mundial a Francia. Muchos otros equipos han homenajeado a sus argentinos campeones, pero este no será el caso de Lionel Messi.

En las entrañas del PSG consideran que fue suficiente tributo el pasillo que le hicieron en Camp des Loges, cando Messi volvió a los entrenamientos luego de sus vacaciones post Mundial. Aquella mañana, el argentino fue recibido con aplausos por sus compañeros y trabajadores del club.

Lionel Messi, coronado campeón del mundo con Argentina en diciembre en Catar, regresó el miércoles al centro de entrenamiento del París Saint-Germain, anunció el club de la capital francesa. (Fuente: AFP)

Sobre el recibimiento que tendrá Messi en el Parque de los Príncipes ya había comentado antes el director técnico del PSG, Christophe Galtier. “Ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado . Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo”, aseguró en conferencia de prensa.

