Rema contra la corriente. Phillip Butters, conductor de PBO Noticias, no se dejó impresionar por el título ganado por la selección argentina en Qatar 2022 y durante la emisión de su programa aseguró que Lionel Messi no fue el mejor jugador de la final de la Copa del Mundo y ‘fulminó’ a aquellos que lo comparan con Diego Maradona.

El popular ‘Sabelón’ explotó cuando leyó algunas portadas de diarios en las que se leía que Lionel Messi era el mejor de del mundo y que incluso podía igualar la leyenda de Diego Maradona.

“ He visto gente irresponsable e ignorante que dice que ya con esto Messi es más que Maradona. A esta gente que es ignorante, porque uno no debe opinar de lo que no sabe, yo no hablo de física, ni de química ”, inició su descarga contra la estrella argentina.

Phillip Butters minimiza a Lionel Messi pese a ser cameón del mundo (PBO)

“Lionel Messi no le amarra los zapatos a Maradona”

“A los que quieran comparar a Messi con Maradona, vean solo el resumen de Diego Maradona en el año 1986, jugando en la altura de México. Messi ha jugado un gran mundial, una extraordinaria final, pero no le ‘amarra las tabas’ a Maradona, así de sencillo. La comparación ya es una ofensa”, exclamo el comunicador.

“El mejor jugador del final fue Kylian Mbappé”

El conductor se calentó y aseguró que la ‘Pulga’ no fue el mejor en la final y le dio ese galardón a la ‘Tortuninja’. “Es como que en Brasil quieran comparar a Ronaldinho con Pelé, no digan barbaridades. Muy bien Messi, gran jugador Messi, extraordinario, lo que tú quieras, pero ¿Quién ha sido el mejor jugador de la final? El mejor ha sido el señor Kylian Mbappé ”, puntualizó.

En el podio Lionel Messi tampoco estaba en el segundo lugar para el ‘Sabelón’. “El segundo mejor jugador de la cancha esta entre los dos arqueros, porque los dos arqueros han salvado mas goles que los que fallaron los demás. Después está Messi. No comparen a Messi con Maradona, va a perder Messi”, dijo categórico.

“Vean los partidos de Maradona contra Bélgica , contra Inglaterra. Acá le revientan cuetes a Messi, porque se llevó a un documentado croata, el que tiene la máscara. Engancha y da un gran pase. Lo que ustedes quieran. De esas, Ronaldinho en los mundiales hizo ocho . Maradona, en altura, se llevó a medio equipo y el metió el gol, solo. No comparen ”, finalizó.