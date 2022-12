No se cansa de romper récords dentro y fuera de la cancha. Lionel Messi llegó en olor a multitud y bañado de gloria a la Argentina con la Copa del Mundo que alcanzó en Qatar 2022 en sus manos, pero lo que no imaginaba el capitán de la selección argentina era que había entrado también en la historia de Instagram al ser protagonista de la foto más likeada en esta red social.

La imagen soñada por Lionel Messi y por todos los hinchas de la selección argentina levantando la Copa del Mundo superó los 60 millones de ‘Me gusta’ y sigue sumando ‘corazones’ en Instagram y dejó de atrás a otras publicaciones que ostentaban este récord.

Una de ellas era la imagen de un huevo que pertenece a la cuenta conocida como “@world_record_egg” y que solo fue creada para alcanzar estos números en la famosa red social. Increíblemente los Me gusta de esta publicación fueron decreciendo, debido a que los hinchas argentinos le retiraron su ‘like’ a esta imagen para que Lionel Messi la supere.

Lionel Messi superó los 60 millones de me gusta (@leomessi)

La publicación de la foto más likeada de la historia de Instagram fue publicada el 18 de diciembre desde la cuenta de Lionel Messi (@leaomessi) en la que acompañó la imagen con un texto emotivo. “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…”, expresó el mejor jugador de mundo y de Qatar 2022.

Imagen de huevo era la mas likeada en Instagram (Agencias)

¿Bus de selección argentina llegará al Obelisco?

El martes el micro saldría del predio que la AFA tiene en Ezeiza luego del mediodía para tomar la ruta por autopista Ricchieri hasta General Paz para luego tomar el ‘Paseo del Bajo’ y llegar a la Autopista 25 de Mayo. Con vista al obelisco. Tras esta vista, retornan desde la autopista al predio de la AFA.

Desde la Asociación de Fútbol Argentino se descartó que ingresen a Ciudad de Buenos Aires, donde se les esperaba en la avenida 9 de Julio con más de dos millones de personas congregadas.