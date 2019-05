¿Lionel Messi quiere dejar el Barcelona? Esta fue su respuesta en conferencia de prensa [VIDEO]

Lionel Messi sorprendió al aparecer en la sala de prensa del Barcelona, previo a la final de la Copa del Rey con Valencia. El delantero argentino habló de su continuidad en el cuadro culé. ¿Qué dijo? Mira el video.



"Yo nunca lo dudé (sobre seguir en Barcelona), más allá de la decisión que tuve en el pasado y este. También he tenido muchas decisiones con la selección argentina y sin embargo lo sigo intentando. Quiero seguir para conseguir algo con la selección", reveló Lionel Messi.



"El hecho que hayamos quedado eliminados de Champions League no me hace dejar el Barcelona para nada", continuó Lionel Messi en conferencia.



Video: Lionel Messi habla de su continuidad

Con Lionel Messi titular, Barcelona va por su segundo título de la temporada. Se medirá con Valencia, este sábado, en la final de Copa del Rey 2019.