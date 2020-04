Llevar la contra a Lionel Messi ha sido una libertad que no se han podido tomar compañeros ni siquiera algún entrenador de Barcelona. Esto no no parece ser una preocupación para el español Quique Setién, actual entrenador azulgrana quien durante una entrevista para la cadena RAC 1 no dudó en contradecir a la leyenda y todo poderoso en el vestuario culé.

Quique Setién no tuvo ningún reparo en darle la contra a Lionel Messi cuando le comentaron a cerca de las chances que Barcelona tenía de levantar sobre sus hombros las Champions League. Semanas atrás el capitán azulgrana había tirado la toalla prematuramente sobre esa posibilidad "Si queremos optar por este trofeo tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que a día de hoy no nos alcanza para poder pelear por la Champions”, la leyenda catalana.

“ No estoy de acuerdo con Leo. Yo después de ver lo que he visto en el fútbol, creo que podemos ganar la Champions perfectamente”, contó el actual DT de Barcelona y añadió “Hy casos como el de Atlético que ha eliminado al Liverpool, o cómo el Tottenham llegó el año pasado a la final... Para mí es más difícil ganar la Liga que la Champions”, sentenció.





Luego intentó pasarle la mano al argentino. “La Champions la puede ganar cualquiera de los ochos que llegan al final. Contamos con Leo que es el mejor del mundo, pero en la Champions se te puede poner en contra la suerte como le ha pasado al Liverpool y te vas fuera”, remarcó el DT azulgrana.

Asimismo, no evitó pronunciarse sobre las posibles llegadas de Neymar y Lautaro Martínez. “La situación de ahora hace que esto sea una incertidumbre, por eso todo esto hay que ponerlo en stand by. Es difícil saber lo que va a pasar en el futuro”, reconoció.

Asimismo, tocó el tema Philippe Coutinho. “Es un gran jugador que me gusta mucho y es de Barcelona. Para que salga tendrían que pagar la cláusula o pagar una cantidad que interese al club. Aunque yo cuento con él así que seguro hablaremos".