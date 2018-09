Lionel Messi: Esta es la razón por la que no acudirá a los premios The Best |VIDEO |FOTOS

Lionel Messi , quien no estaba en la terna de candidatos a llevarse el premio The Best , como mejor jugador del año, la estrella de Barcelona había anunciando su presencia en la ceremonia, pero de último momento el argentino ha desistido.



Lionel Messi tenía muchas chances a llevarse el premio Puskas, al mejor gol del año, con su definición en el mundial de Rusia 2018 ante la selección de Nigeria. Asimismo, se esperaba que el capitán de Barcelona se reuniera con el DT de su selección, Lionel Scaloni.



La prensa española infirmó durante las primera horas de la mañana que Lionel Messi , desistió de acudir a la ceremonia de The Best en Londres debido a problemas familiares.



The Best, el premio patrocinado por la FIFA, pierde entonces a los dos jugadores más importantes del momento Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, este último ya había anunciado que tampoco estaría en la ceremonia tras intuir que no ganaría el duelo ante Luka Modric y Mohamed Salah.