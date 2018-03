Lionel Messi y su reacción cuando periodista le dijo que es más famoso que la "Coca Cola" [VIDEO]

Lionel Messi fue sorprendido en entrevista con una peculiar pregunta. Luis Majul, periodista argentino del programa "La Cornisa", habló con el crack argentino de muchos temas, entre ellos de la fama que tiene en todo el mundo.



"Eres tan conocido, o más conocido que el Papa, y hasta eres más conocido que la (gaseosa) "Coca Cola" según un estudio. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Sientes la presión de ese dato en la vida?", le dijo Luis Majul a Lionel Messi.



El astro argentino empezó a reír y respondió. "Yo lo tomo con naturalidad. Me acostumbré a vivir de esa manera y lo hago todo normal. Es lo más fácil, ser uno mismo y ser natural y no tener que ir pensando todo el tiempo qué hacer porque te están observando continuamente".



"Todo lo que me pasa lo hablo con mi familia: mi mujer, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ellos son lo que siempre están y saben todo". añadió Lionel Messi.



"Soy consciente de que por ahí, cuando hablo, puede repercutir mucho por todos lados y que se puede interpretar mal. Intento de no meterme en líos, no me gusta. Cuido siempre lo que digo y ser consciente de lo que estoy hablando para no generar ningún tipo de confusiones", cerró Lionel Messi.