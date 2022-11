Lionel Messi le regalaba una alegría inicial a la selección argentina, en su debut en el Grupo C de Qatar 2022 con Arabia Saudita, al anotar un gol de penal, pero luego volvió a vivir aquella pesadilla recurrente con los goles árabes de Al-Shehr (48′ ) y Al-Dawsari (53′) de los que no supieron reponerse y, sobre el final del partido, el rostro más buscado fue el del capitán de la Albiceleste que no pudo ocultar el dolor por este tropiezo inicial en el torneo mundialista.

Tras esta ‘tragedia’ inicial las cámaras no dejaron de seguir al ‘número 10′ quien, con las manos en la cintura, no parecía creer el marcador. Luego se tomaba la cabeza y rascaba partes de su rostro como un gesto de tensión ante la exposición de este resultado que cargaba nuevamente en sus espaldas.

Luego Lionel Messi saldría rodeado de sus compañeros y después de haber correspondido el saludo de algunos colegas de Arabia Saudita que se acercaron hasta el ídolo mostrando su respeto en medio del dolor del capitán argentino.

Lionel Messi: de la sonrisa al lamento en 90 minutos

El duelo empezó con una sonrisa para Lionel Messi. Gol y festejo con salto, los dedos apuntando al cielo como dedicándole el tanto a su abuela Celia. El capitán parecía cumplir ese sueño de ganar su mundial como lo había mencionado un día antes ante la prensa argentina. El ‘10′ se mostró fino desde los doce pasos y todo era sonrisa camino a las duchas.

El libreto cambiaría en el complemento, y Leo contempló que el equipo no encontraba línea de juego, cuando los errores se sucedían. ‘ El mejor jugador del mundo ’ no encontró la forma de cómo cambiarle la cara a la albiceleste que parecía sentir la presión en algunos de los debutantes en Qatar 2022 su rostro era más serio.

Tras el segundo gol de Arabia Saudita trató de arengar a sus compañeros, moviendo las palmas, invitándolos a levantar la cabeza tras ese sorpresivo golpe. Trato de recomponer el equipo, retrocedió en el campo, buscó la pelota, y se calentó por las constantes interrupciones, pero no pudo sacar otro conejo de su botín izquierdo.

Lionel Messi y sus valores deportivos en medio de la derrota

Un último tiro libre se le fue muy arriba, el cabezazo, luego de un centro de Ángel Di María, llegó sin fuerzas al arco y en el final, cuando capturó un rebote, tras una mala salida del arquero, tardó en patear porque no encontraba el hueco y la jugada se diluyó. Otra vez las manos en el rostro y la mirada perdida, como el partido

El golpe fue duro no solo para Leo, la selección argentina y para todos los amantes del fútbol que soñaban con ver a Lionel Messi. La derrota habrá que procesarla como lo hizo el mejor del mundo saludando a sus colegas árabes para después hacer ese largo camino al vestuario.