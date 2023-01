Ya ha pasado más de un mes que la selección argentina se consagró como campeona del mundo por tercera vez en su historia y su capitán, Lionel Messi, sigue sin poder poner en palabras la satisfacción de este logro.

En su primera entrevista a profundidad luego de levantar la ansiada copa mundial, el popular ‘Lio’ mencionó que lo que sintió en el momento máximo es difícil de explicar.

“Es un poco lo de antes con mi familia y el gesto, se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, como que estás ido. Disfrutando de ese momento, de no poder creer que al final lo conseguimos ”, señaló en diálogo con el periodista Andy Kusnetzoff.

“ Yo te digo que es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento, pero un poco es eso : Ya está, se terminó, se me dio, conseguí todo con la Selección, conseguí todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual, cerrar mi carrera de una manera única. Cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a ser de esta manera. Llegar a ese momento fue lo máximo”, acotó.

Messi y sus palabras a Montiel antes del penal decisivo

Al futbolista Gonzalo Montiel le tocó ingresar a la historia del fútbol argentino al ser el encargado de patear el último penal de la definición ante Francia. En ese sentido, Messi contó lo que le pudo decir antes que de su cita con la eternidad.

“En realidad no me acuerdo bien pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más . Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida siempre en todo, más en ese momento. Pero creo que iba por ahí de decirle a Montiel, hacelo terminalo acá. Era como pedirle a él, a Dios, a todo el mundo, que se termine. Lo de mi abuela y Diego, la verdad que no”, expresó.