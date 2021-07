La imagen de Lionel Messi y Neymar charlando en el túnel del estadio Maracaná, sigue causando molestia en miles de hinchas brasileños que no entienden la amistad entre las dos figuras más importantes del fútbol mundial. Para calmar esta molestia Leandro Paredes reveló parte del diálogo entre ambos cracks tras la final de la Copa América 2021.

Las críticas al brasileño llegaron por verlo risueño después de perder una de las competencias más importantes para la selección de Brasil. Neymar había protagonizado un momento conmovedor tras llorar frente a las cámaras, pero después el panorama cambió tras el encuentro y fue el argentino Leandro Paredes el encargado de revelar lo que se dijeron el campeón y subcampeón de la Copa América 2021.

El volante que fue testigo privilegiado y contó parte de este a TyC Sports. “Con Neymar habíamos arreglado de cambiar la camiseta y cuando terminó el partido no pudimos hacerlo. Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera y volví a la zona de vestuarios para encontrarlo”, contó el jugador de PSG.

Brasil vs. Argentina: Messi, Neymar y Leandro Paredes hablan en los pasillos del Maracaná. (Video: TyC Sports)

“No hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones que ya se había terminado todo, de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma”, aclaró el volante argentino.

Leandro Paredes se consideró privilegiado de compartir con ambas figuras tanto en la Selección Argentina como en PSG. “Solo puedo decir cosas positivas de ambos. En esa charla te das cuenta la clase de persona que son los dos. Que más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen, de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas. La humildad que te da eso es increíble”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR