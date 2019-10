Lionel Messi reveló sus manías y mostró su lado más íntimo tras ganar su sexta Bota de Oro

Lionel Messi fue premiado el reciente con la Bota de Oro, reconocimiento al máximo goleador de Europa en la temporada pasada, gracias a sus 32 anotaciones. Tras ello, el argentino brindó una entrevista al diario Marca y reveló detalles muy íntimos de su vida personal. ¿Alguna manía?

"Tengo muchas. Antes de irme a dormir me gusta dejar preparada la mesa para la mañana siguiente. Y que en el desayuno cada uno esté siempre en su lugar, en el mismo sitio. Y cuando llego a casa sacarme las zapatillas enseguida y si tengo confianza también lo hago en casa de otros. Y luego tengo también otras que prefiero guardármelas", dijo un sonriente Messi.

Lionel Messi también fue preguntado por algún vicio a lo que reveló: "Un poco el chocolate, el dulce de leche o los helados. Todo lo que sea dulce me puede. Trato de comer poco, pero me gusta". Sobre su plato favorito explicó: "Siempre dije que el asado, la milanesa o pasta, el tipo de comida que me gusta es algo muy sencillo."

Por otro lado, el crack del Barcelona se refirió a las veces que ha estado lesionado y cómo lo toman sus hijos. "Ahora ya entienden lo que significa estar lesionado. Me preguntan cuánto me falta para volver. Normalmente me llaman todo el rato para jugar, para hacer un partido o echar unos tiros. Pero ya saben que cuando estoy lesionado, no puedo", confesó.

Asimismo, Messi habló sobre el poco tiempo que tiene para relajarse, teniendo a los pequeños en casa. "Pocos momentos de relax hay en casa con tres niños. Intentamos vivir los momentos y disfrutar cada segundo con los chicos, ya sea viendo la tele, jugando o haciendo lo que sea con ellos. Somos de estar mucho en casa y disfrutar de estos momentos", contó.

