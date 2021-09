Lionel Messi fue la estrella indiscutible en el estadio Parque de los Príncipes. El argentino anotó por primera vez con PSG y frente a Manchester City de Pep Guardiola. Además, el 30 ha sido protagonista de una imagen curiosa: se acostó en el césped, detrás de la barrera y antes de un tiro de esquina para el visitante.

La acción realizada por el astro argentino, denominada como ‘cocodrilo’, ha causa diversas acciones y, sin duda, la que más revuelo tuvo fue la de Rio Ferdinand. El ex defensa de Manchester United no dudó un solo momento en cuestionar que uno de “los mejores de la historia” haga este tipo de trabajos.

“No podíamos creerlo. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor. En el momento en que Pochettino se lo pidió en el entreno alguien debería haber aparecido y decirle ‘no, no, no, esto no le puede pasar a Messi’. No puedes, es irrespetuoso. No debería de haber sucedido”, expresó indignado el hombre que representó la selección inglesa.

La reacción de Rio Ferdinand con el 'cocodrilo' de Leo Messi. (Foto: Twitter de Rio Ferdinand)

Luego de la evidente molestia, Ferdinand le bajó un poco el tono y comentó lo que hubiera hecho. “Si yo estuviera en el equipo le diría ‘tranquilo, me tiro yo por ti’. No podía ver a Messi ahí así tirado. Él no es de los que se ensucia la equipación. No es algo que haga Messi...”, expresó y mantuvo esa línea en una publicación en Twitter.

Enseguida, el ex de los ‘Red Devils’ se rindió ante Leo Messi por el golazo que marcó a Manchester City. Un excelente disparo que se clavó en el ángulo de la portería que defendió el brasileño Ederson Moraes. “El ritmo, la fuerza, el equilibrio y la técnica que utilizó para ponerla donde la puso... Fenomenal”, agregó en la cadena BT Sports.

La reacción de Neymar

Neymar se ubicó entre los jugadores que formaron la barrera sobre el minuto 90 en el tiro libre favorable a Manchester City. El brasileño se percató del movimiento hecho por su ex compañero en Barcelona y no dudó en expresar lo que pensó, también lo hizo, más tarde, mediante las redes sociales.

“¿Qué haces ahí, Leo Messi?”, escribió el crack brasileño en una historia que subió a la red social. Como era de esperarse, la imagen no tardó en viralizarse entre los millones de seguidores con los que cuenta el paulista.