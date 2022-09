Rodrigo de Paul no cree en nadie, ni siquiera en el propio Lionel Messi. Mientras los jugadores de la selección argentina expresan respeto y admiración por el crack de Paris Saint Germain, el volante que juega en Atlético de Madrid es el único que se pasa de la raya: lo molesta en los entrenamientos y hasta le ha puesto un apodo.

Los medios argentinos, expectantes por los amistosos y lo que se viene en el Mundial Qatar 2022, están haciendo una cobertura detallada de los trabajos que realiza el equipo de Lionel Scaloni. Entonces, como es natural, el 10 de la Albiceleste es el que se lleva todas las miras y, por esa razón, se vio al mediocampista muy efusivo con el capitán.

En una de las escenas, Messi se ríe por algo que ocurrió en la práctica. Luego, el ex de Barcelona se quedó frente al mediocampista, quien le ofreció un gesto serio. De hecho, De Paul avanza contra Leo y este retrocede. Antes de que se aleje totalmente, Rodrigo estiró la mano y le tiró un golpe a su compañero.

Lionel Messi recibe un 'cariño' de De Paul. (Video: Twitter)

El inesperado movimiento del ‘colchonero’ generó la sorpresa de Leandro Paredes, quien lo reflejó en su cara. Es más, el jugador de Juventus contuvo a De Paul. Pero, claro, todos son amigos en la interna y empezaron las risas. Así, como ese cuadro, hay otros más con los mismos protagonistas en los ensayos de Argentina.

De Paul develó la ‘chapa’ de Messi

A Messi se le conoce como la ‘Pulga’, ‘Messias’ o ‘Lío’. A esa lista se le puede agregar desde hoy un nuevo apelativo y todo hace indicar que así le llaman en la intimidad de la selección. Según De Paul, el que se atreve a dejarle su ‘cariño’ al delantero, le conoce como el ‘Pequeño’.

En una charla con TyC Sports, el medio se refirió así de Messi. “Para sentirte jugador de selección tienes que ser el ‘Pequeño’, que es uno solo. Me siento muy querido y respetado. Eso no es poco”, expresó el hombre del Atlético. “Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía”, sentenció.

Messi y De Paul en el entrenamiento de Argentina. (Video: ESPN)