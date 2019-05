Lionel Messi rompió en llanto dentro de vestuario de Barcelona tras eliminación en Champions |VIDEO |FOTO 

No sabe manejar su frustración. Lionel Messi , quien no pudo hacer nada para evitar que Barcelona caiga 4-0 ante Liverpool y quedara fuera de la final de la Champions , se vio desbordado por el momento y según informa el diario inglés 'The Guardian', rompió a llorar dentro del vestuario.



Lionel Messi prefirio no dar la cara y ser el último en salir del vestuario y que la prensa no evidencie los signos del llanto en su rostro. Es por ello que Sergio Busquets y Luis Suárez fueron los únicos que dieron la cara para explicar el bochornoso desempeño de Barcelona en la Champions League.



El capitán de Barcelona le dejó el trabajo sucio y duro a Luis Suárez. "No puede ser que en un minuto concedamos dos goles. El cuarto gol parece de juveniles. Tenemos que entender todas las críticas que nos van a llover", admitió Luis Suárez.



Lionel Messi se falló un gol en Barcelona vs Liverpool. (Video: Fox Sports)

Lionel Messi pasó el control antidopaje y salió del vestuario Cabizbajo y deprimido, en un auto particular , pues sus compañeros ya estaban camino al aeropuerto donde los esperaba un vuelo charter.