SE PUSO LOS GUANTES. Lionel Messi continúa en cuenta regresiva para finalizar su vínculo con el FC Barcelona y se sabe que hay equipos listos para ficharlo. Uno de ellos sería el PSG quien habría dado el primer paso rumbo al astro argentino. Desde el equipo catalán llegó la respuesta del entrenador Ronald Koeman quien declaró bastante fuerte sobre el tema.

En los últimos días, la cadena TNT Sports Brasil reveló que el cuadro parisino ya hizo llegar una propuesta de dos años de contrato, más otro opcional para Messi. En cuanto al tema económico la oferta sería “irrechazable” para el jugador e “inalcanzable” para el Barcelona. A ello apuntó Ronald Koeman.

“No me interesa, no sé si es verdad (la oferta). Ojalá que Leo siga con nosotros. Para mí, tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero al final es una decisión que tiene que tomar ‘Leo’. No me preocupa para nada, solo me preocupa ganar mañana”, aseguró el entrenador holandés.

Barcelona vs. Granada se enfrentan en el partido pendiente de la jornada 33 de LaLiga. (Foto: EFE)

Desde que Ronald Koeman asumió en el Barcelona la relación con Lionel Messi fue el foco de atención. Al principio, y tras la salida de Luis Suárez, Messi no tenía mucho acercamiento con el DT, aunque esto cambió con el correr de los partidos.

GRANADA EN MANO

El estratega también se refirió a la posibilidad de ser únicos punteros de la liga española cuando este jueves reciban al Granada en duelo pendiente. “El liderato es un premio, pero primero tenemos que ganar. Es una situación inesperada sin miras atrás. Poder luchar por ganar la liga es algo grande que hemos logrado. Ganar y ser líderes es importante”, indicó Koeman.

Eso sí, Koeman quitó la etiqueta de favorito al Barcelona: “No he visto a los jugadores pensando que el trabajo está hecho. Están muy concentrados. Ahora puede ser que seamos el favorito, pero no pensamos así. Sabemos la dificultad que hay por ganar los partidos. No hay partidos fáciles. El equipo ha aprendido a ir partido a partido, es la mejor manera”, sentenció.

Después de la derrota en el clásico ante Real Madrid, Barcelona consiguió tres victorias consecutivas y, a estas alturas del campeonato, es tercero con 71 puntos, igualado con el segundo Real Madrid y con dos unidades menos que Atlético de Madrid. De ganar, el cuadro azulgrana será el único lider.

Eso sí, se le viene el próximo 8 de mayo el cruce directo contra Atlético de Madrid y antes jugará en cancha del siempre peligroso Valencia.

