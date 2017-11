¿Lionel Messi y modelo rusa aparecen en una foto que podría poner celosa a Antonella Rocuzzo? [VIDEO]

Lionel Messi es un astro de escala mundial, y por ello siempre estará con muchos ojos encima de él. Es por esto que no resulta extraño que una foto suya se haya vuelto viral en cuestión de pocas horas alrededor del mundo.



En esta imagen, Lionel Messi está muy cómodo con las manos en los bolsillos. Pero ello no es lo que más llamó la atención, sino que el argentino está en la compañía de una guapa anfitriona de origen ruso.



Esto de por sí no hace un escándalo, como muchos podrían pensar, ya que la 'Pulga' mantiene distancia de la modelo. Fue por esto que la foto se hizo conocida entre los hinchas de Lionel Messi, quienes vieron el comportamiento del goleador como una muestra de fidelidad.



"Manos en los bolsillos, ningún abrazo de más, un tipo enamorado", colocó el periodista Nicolás Espinosa, quien subió la imagen a su cuenta de Twitter.



Lionel Messi está casado con Antonella Rocuzzo, con quien tiene dos hijos, Thiago y Mateo. La boda de la pareja, la cual tuvo lugar este año, fue motivo de una atención desmedida por medios de todo el mundo.



