Lionel Messi y la imagen más triste: Salió lesionado en Barcelona vs Villarreal, preocupando a todos sus hinchas 

Un día después de ganar el premio The Best como el mejor jugador de la temporada 2019, Lionel Messi volvió a lesionarse con Barcelona en el duelo contra Villarreal por la fecha 6 de LaLiga en el Camp Nou. ¿Y ahora?



Ocurrió a poco de finalizar la primera parte. Lionel Messi sintió un dolor muscular y quedó tendido sobre el terreno de juego. El argentino fue atendido, pero esto no tuvo final feliz.



Lionel Messi no salió para la segunda parte, dejando su lugar a Ousmane Dembélé, quien salió de una larga lesión que lo alejó de las canchas.



Sin duda, una situación preocupante para el Barcelona, pues Lionel Messi tenía poco tiempo de haber superado sus molestias musculares. Ante Villarreal había arrancado como titular por primera vez en la temporada.

Video: Jugada de Lionel Messi