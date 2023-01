Lionel Messi brindó su primera entrevista a profundidad luego de ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección argentina. En diálogo con el periodista Andy Kusnetzoff, el jugador del PSG recordó un momento en específico del Mundial: el histórico duelo de cuartos de final ante Países Bajos.

TE VA A INTERESAR | El día que ‘Chito’ de la Torre defendió a Roberto Chale en la ‘Bombonera’

Dicho encuentro quedó en la mente de los hinchas por la manera en que se desenvolvió, la definición por penales y los roces entre jugadores argentinos y neerlandeses. En ese sentido, Messi afirmó no sentirse orgulloso de los gestos que le hizo a Louis Van Gaal y el “Qué miras bobo, andá pa allá, bobo ” a Wout Weghorst en declaraciones post partido.

“Salió en el momento (el ‘Topo Gigio’ para Van Gaal) y sí que sabía lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado. Algunos de mis compañeros me decía ‘viste lo que dijo’ apropósito. Nos poníamos 2-0 y después en el momento, no me gusta eso que hice, eso que pasó después con el ‘andá pa allá’. Son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo , pasa todo muy rápido y no te da para pensar en nada. En realidad no estaba nada pensado, se fue dando así y como digo, no me gusta dejar esa imagen”, señaló.

⚠️ Leo Messi rompe su silencio tras ganar el Mundial de #Qatar2022 y habla sobre el 'andá pa allá bobo' a Weghorst



💥 "Todo me salió en el momento"



👀 "Cuando termina todo... no me gusta. No me gusta eso (el gesto a Van Gaal) ni el 'andá pa allá"pic.twitter.com/kiyAannS2H — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 30, 2023

Como se recuerda, el “Qué miras bobo, andá pa allá, bobo ”, se hizo viral en redes sociales y fue motivo de camisetas, videos parodias, etc. Sobre esa frase en particular, Lionel Messi la acreditó a la calentura del partido.

“ Lo sé. Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador en realidad y un par más. Al momento de tensión, roces, cruce, de que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta y recién había terminado el partido. Y bueno, sé que hay de todo ahora”, expresó.

Messi y sus palabras a Montiel antes del penal decisivo

Al futbolista Gonzalo Montiel le tocó ingresar a la historia del fútbol argentino al ser el encargado de patear el último penal de la definición ante Francia. En ese sentido, Messi contó lo que le pudo decir antes que de su cita con la eternidad.

“En realidad no me acuerdo bien pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida siempre en todo, más en ese momento. Pero creo que iba por ahí de decirle a Montiel, hacelo, termínalo acá. Era como pedirle a él, a Dios, a todo el mundo, que se termine. Lo de mi abuela y Diego, la verdad que no”, expresó.