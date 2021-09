Argentina goleó 3-0 a Brasil con triplete de Lionel Messi y así se reafirma como segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Pulga’ firmó una de sus mejores actuaciones y ello lo exhibió al final del encuentro, cuando se le vio emocionado al borde de las lágrimas.

Al acabar el encuentro, Messi se llevó las manos al rostro y terminó denotando toda su alegría tras muchos años de frustración. Tras ello, no pudo completar su intervención ante las cámaras luego de que se quebró.

“Lo busqué hace mucho esto. Lo soné y gracias a Dios fue un momento único por cómo se dio. Poder estar hoy festejando es increíble. Está mi mamá y hermanos en la tribuna. He sufrido mucho”, aseguró en diálogo con la prensa.

“Con mucha ansiedad. Muchas ganas de poder disfrutarlo. Esperé mucho tiempo esto... y bueno. Ganamos el partido que era lo importante. Ahora a disfrutar de esto”, aseguró el crack, que encaminó a su equipo al triunfo, el cual le permite ahora estar en el segundo lugar con 18 puntos en la tabla de las Eliminatorias.

Argentina vs. Bolivia: horarios del mundo

Perú - 6:30 p.m.

Argentina - 8:30 p.m.

Bolivia - 7:30 p.m.

Ecuador - 6:30 p.m.

Colombia - 6:30 p.m.

México - 6:30 p.m.

Venezuela - 7:30 p.m.

Paraguay - 7:30 p.m.

Chile - 7:30 p.m.

Uruguay - 8:30 p.m.

Brasil - 8:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (viernes 10 de setiembre)

Ambos equipos necesitan este jueves echar al olvido la fecha anterior. La ‘Albiceleste’ por el partido que no se logró completar - se jugaron solo cinco minutos - y Bolivia por los complicado resultados. El clásico sudamericano en Sao Paulo tuvo que suspenderse por la insólita irrupción en la cancha de agentes sanitarios (ANVISA) que ingresaron con el fin de deportar a futbolistas argentinos que juegan en Premier League.

Por otro lado, ‘La Verde’ necesita recuperarse del 4-2 ante Uruguay en Montevideo. En La Paz, consiguieron un resultado medianamente positivo al empatar sobre la hora ante Colombia 1-1. Está relegada al noveno puesto en la tabla con seis puntos; mientras que el conjunto de Lionel Scaloni suma 15 unidades, encontrándose en la segunda posición.

“Jugar tres partidos seguidos no es fácil. Pero de visitante hemos convertido goles. Jugamos siempre 4-4-1-1. Tenemos que mejorar. Será un partido duro, difícil, pero queremos jugarlo bien”, afirmó el DT de Bolivia, el venezolano César Farías en rueda de prensa.

A pesar de que no hay una respuesta respecto a los puntos ante Brasil, los capitaneados por Messi consiguieron la victoria ante Venezuela en el inicio de la triple fecha al visitar Caracas; y, ahora, jugarán su primer partido en casa desde que obtuvieron el trofeo de la Copa América 2021.

Argentina vs. Bolivia: canales de TV

Perú - Movistar Play

Argentina - TyC Sports

Bolivia - Tigo Sports

Colombia - Caracol Play

Ecuador - Canal de Fútbol

México - Blue to Go Video Everywhere

Chile - TNT Sports 2

Uruguay - VTV+

Brasil - SporTV 2

Estados Unidos - FuboTV

España - Movistar+

El Estadio Monumental reabrirá puertas al público tras un año y medio de pandemia. La selección de Argentina se reencontrará con unos 21.000 hinchas, dado que el permiso es para un aforo del 30%. Habrá show musical y videos emotivos por el triunfo ante Brasil en el Maracaná.

“Preferiría que los festejos fuesen después del partido. Pero es una alegría enorme que la gente pueda volver a ver a la Selección. El hincha es incondicional”, afirmó el entrenador Lionel Scaloni en la conferencia de prensa antes del Argentina vs. Bolivia. Cabe destacar que, la ‘Albiceleste’ perdió para este encuentro a los cuatro jugadores de la Premier League: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía.

Argentina vs. Bolivia: posibles alineaciones

Argentina: Juan Musso; Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nahuel Molina; Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquín, Adrián Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo; y Marcelo Moreno Martins.