Uno de los entrenadores que mejor comprende a Lionel Messi, ha dado un paso al costado. Josep Guardiola cerró, de momento, las puertas de Manchester City a la leyenda de Barcelona y no ha tenido reparos para reconocerlo públicamente en conferencia de prensa.

“Ahora mismo no está en nuestros planes”, dijo Pep Guardiola cuando le consultaron si entraría en la disputa con PSG por el goleador argentino y añadió. “En este mundo todo puede pasar, pero no parece que sea posible”.

El entrenador español está lidiando con sus propios problemas internos, entre ellos, la salida de Bernardo Silva: “Quiere irse, como otros tres o cuatro jugadores. Si traen alguna oferta, la puerta está abierta para negociar. No queremos a nadie que no esté contento”, contó el DT sobre el momento de los ‘Citizens’.

Luego del comunicado del cuadro azulgrana, Lionel Messi ya es historia en el FC Barcelona. Ahora, el argentino tendrá que mover ficha rápido para buscar equipo. Tiene pocas opciones en el mercado.

No descarta a Harry Kane

Pep Guardiola también se vio obligado a comentar sobre otro nombre que ronda la lista de refuerzos en Manchester City. “Si el Tottenham no quiere negociar por Harry Kane, no hay nada que hacer. Pero si se muestra predispuesto, imagino que habrá muchos clubes que querrán ficharle. No somos la excepción”, aclaró el entrenador que prefiere al inglés en el Etihad que a Leo.

Los ‘Citizens’ invirtieron 117 millones de euros por Grealish una gran inversión que el DT ha justificado. “En el último año hemos vendido por valor de 70 millones de euros. Por eso nos hemos podido permitir hacerlo. Tiene 26 años, con el futuro por delante. Es un gran talento”, dijo el estratega que este fin de semana afronta la Community Shield frente al Leicester.

El club catalán anunció que el ‘10′ argentino no continuará en su plantilla. El fin de una era tiene relación con la crisis económica en el fútbol mundial y en el tiempo del contrato.

