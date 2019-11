Lionel Messi: Tite se molestó con capitán de Argentina por este ofensivo gesto | VIDEO | FOTOS

'Tite ', entrenador de la selección de Brasil , acusó a Lionel Messi de haberse tirado a la piscina, en la jugada que referí neozelandés, Matthew Conger, cobró como penal. Pero lo que habría molestado más de la cuenta al técnico del Scracth es que el capitán de la selección argentina lo hayan mando a callar delante de todos el estadio.



El gol de Lionel Messi pone a Tite en una posición más que incómoda ante los hinchas brasileños y a su juicio siente que el argentino debió ser sacionado. "Sólo me quejé porque se suponía que Messi debía recibir la tarjeta amarilla. El me mandó a callar, luego le dije a él que se callara. Y ahí acabó. No quiero responder eso para no generar situaciones", comentó el entrenador.



Tite reconoció que la falla del arbitró tuvo influencia en el resultado. "Si no pones a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego, es algo extraordinario. Argentina anotó. Pero ésa fue una jugada de tarjeta y yo tenía razón en quejarme", dijo el DT de la verdeamarilla.

Lionel Messi y Tite se agarraron 'a la boquilla' nuevamente en amistoso

No es la primera vez que Tite y Lionel Messi se cruzan en una cancha de fútbol, pues durante la Copa América el entrenador de Brasil le pidió al capitán de la selección argentina que dejara de quejarse de los fallos arbitrales y se más respetuoso al exigir el no uso del VAR en un penal contra a Otamendi.