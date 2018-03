Lionel Messi se lució con una sensacional jugada en el partido Barcelona vs Atlético Madrid que se disputó en el Camp Nou por la Liga Santander.



Lionel Messi recibió la pelota en campo contrario y de inmediato fue rodeado y acechado por tres rivales del Atlético Madrid. Pero no fue impedimento para salir de la marca con tremenda habilidad.



Gabi, Filipe Luis y Partey fueron burlados por Lionel Messi con su pique corto y gambeta. La estrella de Barcelona siguió la acción y culminó su brillante jugada con un disparo de larga distancia que fue controlado por Oblak.



A los 26 minutos Lionel Messi anotó un sensacional golazo de tiro libre para poner el primer gol del partido Barcelona vs Atlético Madrid. (Ver gol aquí)

Mira la sensacional jugada de Lionel Messi:

Lionel Messi enfrentó a tres rivales y los humilló así, en el Barcelona vs Atlético Madrid | VIDEO

