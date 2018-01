Lionel Messi: Este terrible gesto tuvo con Eric Abidal cuando luchaba contra el cáncer [VIDEO]

Lionel Messi , la estrella de Barcelona , fue expuesto por el ex jugador del cuadro catalán, Eric Abidal, durante una entrevista para Canal Plus de Francia en la que explica diferentes episodios vividos durante su lucha contra el cáncer y la reacción de algunos de sus ex compañeros como la 'Pulga' y otros con mejor relación como Thierry Henry.



Lionel Messi no estuvo al margen de sus relatos y recuerda que el argentino tuvo una extraña reacción ante un gesto que tuvo Abidal para con sus compañeros de Barcelona. “Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarles, les decía chicos, no os preocupéis, yo estoy allí. ¿Sabes que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño", contó el ex azulgrana para sorpresa de muchos.



Pero Abidal luego explicó la posición de Lionel Messi y los demás jugadores de Barcelona. "Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía “chicos, ánimos” pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvo”, contó.



También contó sobre una visita que le hizo mucho bien y fue la de su excompañero de la selección y también ex Barcelona, Thierry Henry. “Titi vino a verme de New York. Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar, porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver”, señaló.