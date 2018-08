Lionel Messi: UEFA lo dejó afuera de la terna para elegir al mejor jugador de Europa [VIDEO Y FOTOS] 

Lionel Messi , capitán de Barcelona , no ha tenido el mejor de los años. Lejos de la Champions League y tras una amargura participación en Rusia 2018, hoy la UEFA , vuelve a darle un golpe al publicar la terna de jugadores qué más se destacaron durante esta temporada en Europa, sin su nombre.



La decisión de dejar fuera a Lionel Messi no ha dependido de las autoridades de la UEFA, sino 54 periodistas calificados, uno de cada federación europea, quienes debían elegir tres futbolistas, y darle cinco puntos al que consideren el mejor, tres al segundo y uno al restante. En esa elección, la leyenda del Barcelona no alcanzó los votos suficientes.



Lionel Messi ganó este premio en la temperada 2010/11, cuando se realizó la votación por primera vez. Volció a ganarlo en la temporada 2014/15. Al igual que hoy quedó afuera de la terna en la temporada 2013/14 y 2015/16, que coincide con años sin logros para Barcelona.



UEFA , sin Lionel Messi en su lista de candidatos, compartió esta nueva terna donde los candidatos son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohammed Salah, elementos que disputaron la final de la Champions League 2018 cuando se enfrentaron entre Real Madrid y Liverpool.



Cristiano Ronaldo siempre estuvo nominado a este galardón de la UEFA, mientras que Luka Modric lo hace por primera vez al podio. En tanto Mohamed Salah es el primer africano que se mete entre los candidatos. Didier Drogba en 2012, solo alcanzó el séptimo lugar.



El 30 de agosto los periodistas volverán a elegir entre los tres candidatos nominados por la UEFA de manera electrónica. Ese día se conocerá al elegido y también se sorteará la fase de grupos de la Champions League 2018/19.