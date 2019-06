Lionel Messi: Así vivieron sus hijos la clasificación argentina a cuartos de la Copa América |VIDEO |FOTOS 

Los hijos de Lionel Messi la sufren como cualquiera. Gritan saltan festejan los goles, se jalan los pelos y se pusieron como locos en el primer triunfo de de la selección argentina que les sirvió para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019.



Thiago y Mateo acompañaron a su madre hasta el Arena do Gremio y desde la tribuna estallaron en jubilo con los goles de Mauro Zárate y de Sergio Agüero. Antonella Roccuzzo no dejó pasar el momento y rescató la alegría desbordante de sus hijos en un video que luego compartió en su cuenta de Instagram.



“Vamos Argentina”, escribió Antonela para acompañar el video en el que Thiago está con la camiseta de Argentina y señala el apellido Messi, luego de la victoria albiceleste y pese a que papá no haya colaborado con un gol.





Así vivieron los hijos de Lionel Messi la clasificación de Argentina a cuartos de la Copa América.

No es la primera vez que que el hijo mayor de Lionel Messi demuestra fanatismo por su papá y por la selección argentina. Incluso, el capitán del equipo argentino contó que es el más afectado con la lluvia de críticas que recibe cada vez de un fracaso con la selección.