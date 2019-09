Lionel Messi votó por Cristiano Ronaldo en The Best 2019, pero el portugués no hizo lo mismo con el argentino Pese a ello, Lionel Messi se llevó el premio The Best 2019 como el mejor jugador de la temporada. ¿Y Cristiano Ronaldo? Pues quedó tercero

