Lionel Messi tiene en su carrera 761 goles, contando los que anotó a nivel de clubes y en la selección de Argentina. De todo el registro, hay goles inolvidables. Uno de ellos es el que le anotó al Getafe, por la ida de semifinales de la Copa del Rey, el 18 de abril del 2007, es decir hace exactamente quince años.

Un día como hoy, pero ya hace poco más de una década, el crack argentino se lució con un impresionante golazo, que fue calificado como maradoniano, por la calidad con la que lo hizo. Toda la jugada hizo recordar a la estupenda acción individual de Diego Maradona frente a Inglaterra, en el Mundial México 1986.

Ese día en el Camp Nou, Messi, con 19 años, recibió un pase de Xavi Hernández a la altura de la mitad de la cancha y no tardaron los rivales en marcarlo. Le salieron dos al frente y el astro sudamericano los regateó. Messi continuó y, en el camino, se llevó a otros dos, para luego también dejar en el piso al portero, y rematar de derecha.

🔟🇦🇷 ¡A 15 AÑOS DEL ANKARA MESSI!



Ese fue el gol que significó el 2-0 parcial a favor de Barcelona y quedó dejó a miles de aficionados en la cancha del cuadro azulgrana asombrados por la espectacular jugada de ‘Leo’ Messi, que estaba cerca de cumplir su tercer año como profesional.

“Vi el espacio, tenía un hueco y me fui para adelante. Estuve bien. Encaré y definí. El objetivo era la portería y definir la jugada. Miré que Samu (Eto’o) estaba ahí, pero estaban los dos defensores yendo para atrás, no salían, vi un hueco y me la jugué yo”, declaró un emocionado Messi, luego de esa hazaña.

Asimismo, la ‘Pulga’ se refirió a la comparación de su gol con el de Maradona. “El gol es similar al de Diego, pero no me puedo comparar con él”, sentenció Messi, hoy ídolo en Barcelona y que actualmente es parte del PSG de Francia.