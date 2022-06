Rodrigo de Paul se convirtió en un pilar en la clasificación de la selección de Argentina al Mundial de Qatar 2022 y también fue una de las figuras en la victoria ante Italia. El hombre de Atlético de Madrid conforma una dupla vital en el mediocampo con Lionel Messi en la ‘Albiceleste’.

Al respecto, el centrocampista mencionó que mantiene una buena relación con la ‘Pulga’. “Con Leo pegamos ‘buena onda’ desde un primer momento. Hoy lo admiro, pero mucho más como persona y por cómo se desenvuelve en la vida. No es fácil ser él”, señaló para el programa Nunca es tan tarde de Telefe.

Rodrigo de Paul también recordó una anécdota con el hombre de París Saint-Germainhoras antes del partido ante la ‘Canarinha’ por la Copa América 2021. El exfutbolista de Racing reveló que el capitán estaba calmado a diferencia de sus compañeros.

“Algo que me quedó muy marcado: el día de la final con Brasil yo tenía ansiedad, nervios, miedo. Hay gente que controla mejor ese tema, otros no tanto, pero yo lo miraba a él (Messi), que tomaba mate tranquilo ¡y no entendía!”, añadió.

De Paul y su crecimiento como profesional

El mediocampista también mencionó que el fútbol del ‘Viejo continente’ lo ayudó a crecer. “Soy un luchador de la mitad de cancha que da una mano. El otro día me encontré a Mostaza Merlo y me preguntó por qué no corría cuando jugaba con él, ja. ¡Me cagó a puteadas! Era la época del enganche. Con los años cambié mucho la forma de jugar, el físico, en Europa te haces mucho más profesional”, mencionó.