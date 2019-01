Lionel Messi: Zico sorprendió al elegir a Diego Maradona como el mejor de la historia |VIDEO |FOTOS  

Puso claridad a uno de los dilemas más grandes en el fútbol mundial: ¿Lionel Messi o Diego Maradona ? Hoy Zico, uno de los jugadores más importantes del Flamengo y de la historia del balompié brasileño, ha dado una nueva luz sobre este tema y ha dado sus razones sobre su polémica elección.



"Creo que Diego Maradona jugaba un fútbol más competitivo. Jugaba siempre con un marcador individual encima, y dio mucho a sus equipos. Al igual que Lionel Messi... Pero Maradona fue campeón del mundo con Argentina, incluso subcampeón", comentó Zico.



Asimismo, Zico hizo una diferencia entre la personalidad de ambas estrellas "Diego Maradona siempre se destacó en las grandes competiciones. Incluso cuando Argentina no era la favorita", agregó el brasileño.



Zico eligió a Maradona por encima de Lionel Messi como el mejor de todos los tiempos

Además el ídolo de Flamengo y de la la selección de Brasil cree que Lionel Messi incluso ha tenido una ventaja frente al 'Pelusa', pues siempre tuvo a su alrededor mejores jugadores que los que tuvo Diego Maradona como compañeros: "Argentina antes no tenía las estrellas que tiene hoy", añadió.



Finalmente, también reconoció que tuvo el apoyo de otras estrella en su equipo. "Diego no jugó en un equipo como el de Messi ahora. No jugó en el Barcelona con Piqué, Iniesta, Xavi, Neymar o Luis Suárez", aseveró.