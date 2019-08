Lionel Messi y Zlatan Ibrahimovic entre candidatos al premio Puskas al mejor gol del año | VIDEO | FOTOS 

Estos goles no los ves ni en el Play Station. Lionel Messi , Zlatan Ibrahimovic , el colombiano Juan Fernando Quinteros y otros siete jugadores más de primer nivel han sido presentados por la FIFA con los candidatos al premio Puskas como mejor gol del año.

Desde este lunes 19 de agosto hasta el 1 de septiembre a las 5:00 pm. (hora peruana 12:00 am. Horario de verano en Europa Central) podrás elegir a través de la página de la FIFA cuál es para ti el mejor gol de este año que tiene variedad en todo, porque hay hasta tres candidatos anotados en el fútbol femenino.

El golazo de Lionel Messi al Real Betis, anotado el pasado 17 de marzo, es uno de los favoritos a llevarse el premio. Aquel toque sutil que superó a todos y permitió que el balón ingrese pegada al horizontal está en esta lista donde podrás ver un golazo en primera, de volea y desde la media cancha o el de Zlatan Ibarhimovic en la MLS que de forma acrobática 'cacheteó' el balón para poner el balón en el ángulo.

Lionel Messi y su golazo ante Real Betis compite al premio Puskas de la FIFA. (Foto: AFP / Video: LaLiga)

Pero Lionel Messi no es el único sudamericano que está en carrera. El brasileño Matheus Cunha (Bayer Leverkusen) también figura en la lista como el colombiano Juan Fernando Quintero (River Plate) con el tiro libre al ángulo en el partido ante Racing este año.

Para votar por el mejor gol del año que gane el premio Puskas de la FIFA, debes ingresar al portal FIFA.com, registrarte y elegir tu candidato. Recuerda que solo son dos semanas para poder elegir a la 'pepaza' del año.

La FIFA, tras un minucioso estudio, eligió a estos 10 candidatos a gol del año:



Matheus Cunha (Brasil)

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig

Bundesliga

6 de abril de 2019



Zlatan Ibrahimović (Suecia)

Toronto FC vs. LA Galaxy

MLS

15 de septiembre de 2018



Lionel Messi (Argentina)

Real Betis vs. FC Barcelona

LaLiga

17 de marzo de 2019



Ajara Nchout (Camerún)

Camerún vs. Nueva Zelanda

Copa Mundial Femenina de la FIFA

20 de junio de 2019



Fabio Quagliarella (Italia)

Sampdoria vs. Nápoles

Serie A

2 de septiembre de 2018



Juan Fernando Quintero (Colombia)

River Plate vs. Racing Club

Superliga argentina

10 de febrero de 2019



Amy Rodríguez (Estados Unidos)

Utah Royals vs. Sky Blue FC

NWSL - USA

16 de junio de 2019



Billie Simpson (Nigeria)

Sion Swifts Ladies FC vs. Cliftonville Ladies FC

Primera división femenina de Irlanda del Norte

9 de agosto de 2018



Andros Townsend (Inglaterra)

Manchester City vs. Crystal Palace

Premier League inglesa

22 de diciembre de 2018



Dániel Zsóri (Rumania)

Debrecen FC vs. Ferencváros TC

Primera división húngara

16 de febrero de 2019