El 3 de agosto de 2018, la AFA confirma a Lionel Scaloni como entrenador interino de Argentina. El 90% de argentinos, entre exfutbolistas y periodistas, lo criticó por no tener los pergaminos para ponerse el buzo. Incluso, el astro Diego Armando Maradona calificó que “Scaloni solo puede dirigir el tráfico”. Cuatro años después, todos los que criticaban, están rendidos a ‘La Scaloneta’. Argentina disputará su sexta final del Mundo, el domingo irá por el título de Qatar 2022 y todo de la mano de Lionel Scaloni.

Dos goles de Julián Álvarez sellaron el pase de Argentina a la final de Qatar 2022 (AFP)

“Si me equivoco en el planteamiento, lo arreglan los jugadores y todo se hace más fácil, me dan una mano” , dijo el técnico Scaloni en la conferencia postpartido con Croacia. Y razón no le falta, pero eso solo hace crecer su humildad. Porque él es un ajedrecista. Pone las piezas en el momento correcto. Hace el replanteo preciso. Es el DT que mejor ha leído los partidos en el Mundial.

“Croacia tiene tres volantes de primer nivel que se conocen y vienen jugando juntos hace tres años. Sabíamos que ellos podían manejar el balón”. Scaloni o tenía clarito desde antes del pitazo inicial. Por eso prefirió, dejar fuera a Ángel Di María, cuando todos pensaban que iba a arrancar para darle respiro a Messi. En su lugar puso doble marca con en el mediocampo con Leandro Paredes y Enzo Fernández. Así Modric y Kovacic nunca pudieron hilvanar y tuvieron la pelota, pero lejos del área albiceleste.

BUENA LECTURA Y LIDERAZGO

El plantel cree, confía y da la vida por el técnico Scaloni y lo demuestra en cada partido

Argentina le ha metido de dos goles para arriba a todos, salvo ante Arabia Saudita. Los que ganó lo hizo controlando, manejando el encuentro. En algunos se complicó solo como ante Países Bajos. Scaloni es un entrenador que, con trabajo, buena lectura, perseverancia, dedicación y liderazgo. El grupo le cree y confía. Supo aprovechar el momento cuando se le presentó la virgen. Algo que dolió mucho, porque varios técnicos de renombre quisieron su puesto, tras la debacle en Rusia 2018 y la renuncia de Jorge Sampaoli. Como diría la canción, todo empezó como jugando. Y hoy acarician la gloria.

“Es un momento para disfrutar, pero ya se acabó y ahora a pensar en lo que se viene el domingo” , terminó diciendo Scaloni en su conferencia. Clarito, calmado, serio. No es un técnico de ‘streaming’, es un estratega que no se hace un mundo para declarar con la prensa, saludar a los hinchas. De ser cuestionado en sus inicios, se ha metido al bolsillo a la gente. Todos hablan, comen y duermen pensando en la ‘Albiceleste’. La selección pasó de ser un pensamiento lejano, para convertirse en un sentimiento.

Después de Messi, Scaloni es el hombre del momento en Argentina. Curiosamente, ambos se llaman Lionel. Uno es el genio en la cancha, el otro el ajedrecista fuera de ella. Y los dos están felices. Se sacaron la presión de perder con Arabia en fase de grupos y ‘La Scaloneta’ empezó a correr. Messi abrazando a Antonela y sus hijos. Scaloni llorando de emoción con su pequeño. Ellos llegaron a Qatar a divertirse, a jugar, quizá, el último Mundial de sus vidas. Y lo están disfrutando.

Dicen que, con Arabia, Argentina fue ‘pechofrío’. Con México, el ‘Tata’ Martino les regaló el partido. Ante Polonia no estuvo fino Lewandowski. Con Australia, pasó con susto. Con Países Bajos, fueron malos perdedores. Y seguirán apareciendo excusas. Argentina no tendrá el mejor fútbol del Mundial, pero está en la final. Y con justicia, irá por el tricampeonato.

