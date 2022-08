Faltan poco más de tres meses para el inicio del Mundial de Qatar y es prematuro decir que los entrenadores de las diferentes selecciones ya han analizado a profundidad a sus rivales. Eso sí, eso no quita que puedan tener una opinión general sobre los adversarios. Es el caso de Lionel Scaloni, que está al mando de Argentina.

“Arabia, tiene una connotación diferente, porque es el primer partido del Mundial. México históricamente se crece en los Mundiales, tiene un gran entrenador y grandes jugadores. Polonia, el rival europeo, que más allá de que clasificó en repechaje, tiene grandes jugadores, tiene futbolistas de buen nivel en todas las líneas”, dijo el técnico en entrevista con ESPN.

Scaloni también dejó entrever que no habrá sorpresas en la lista final para la cita mundialista. “Si ves las listas nuestras, son siempre 26, 27, 29 jugadores que siempre están ahí. No descartamos nada, porque no está bueno ni tendríamos que hacerlo, la lista saldrá de los que han estado con nosotros”, comentó.

El estratega de 44 años, por otro lado, se refirió a la etiqueta que desde ya se le pone a Argentina de candidata a ser protagonista en el Mundial e incluso, entre las favoritas para levantar el trofeo.

“La selección dejará todo, hasta la última gota de transpiración, deben saber que esta selección nos va a representar con todo. El resultado puede ser el que sea, pero la gente entenderá que dieron todo”, sentenció Scaloni, que dirige a la ‘Albiceleste’ desde agosto del 2018.

¿Cuándo se juega el Argentina vs. México?

Argentina y México son parte del Grupo C de Qatar 2022 y se enfrentarán el sábado 26 de noviembre en el Estadio Icónico, de Lusail, en el marco de la segunda jornada. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana y mexicana) y 4:00 p.m. (hora argentina).