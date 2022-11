Los jugadores y el comando técnico de la selección argentina llegaron con una mochila pesada al partido frente a México. Y es que, tras perder sorpresivamente frente a Arabia Saudita (2-1), solo valía ganar para evitar despedirse temprano de Qatar 2022. Entonces, en el momento más tenso, aparecieron Lionel Messi y Enzo Fernández para dar tranquilidad a sus compañeros y a Lionel Scaloni y su equipo técnico.

MIRA TAMBIÉN: Messi, feliz por seguir con vida en el Mundial: “Tenemos más finales, no podemos errar”

Sobre los últimos protagonistas mencionados, en Internet circulan un par de videos con las reacciones del DT de la Albiceleste y Pablo Aimar, uno de los asistentes. Las escenas corresponden a cómo tomaron los tantos anotados por Leo Messi, en primera instancia, y Fernández, para cerrar el compromiso y asegurar tres puntos.

Apenas el capitán de la selección envió la pelota a las redes, las cámaras de la transmisión se centraron en el cuerpo técnico. Mientras Scaloni y Walter Samuel conversaban para realizar algún movimiento, en el medio, el ‘Payasito’ Aimar se dejó ver derramando unas lágrimas por la emoción del momento y, por supuesto, desfogando por los sentimientos de la antesala.

Hubo más, con el tanto marcado por el hombre de Benfica, el que se conmovió fue el preparador del cuadro nacional. En el plano, el DT tenía los ojos brillosos y no contuvo el llanto de la alegría por acercarse a tres puntos vitales. Al mismo tiempo, Lionel pudo desahogarse tras todo lo que se dijo del equipo por el tropiezo en el estreno.

¿Qué dijo Scaloni sobre la presión para Argentina?

En conferencia de prensa, el técnico de la selección dejó una reflexión por el ambiente que se respiró entre el estreno ante Arabia Saudita y la contienda frente a México. “Habría que tener más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol”, inició.

MIRA TAMBIÉN: Lautaro Martínez sobre el lujo de partido de Messi: “Tenemos al mejor y una vez más lo resolvió”

“Mi hermano (Mauro) me llamó, se fue al campo llorando y no podía ver el partido y no puede ser. No lo comparto y eso mismo sienten los jugadores al salir a la cancha. Tenemos que corregirlo, intentaremos seguir por el camino de que sientan que es un partido de fútbol”, agregó.

Scaloni y Aimar con el corazón argentino en la garganta ♥️🇦🇷 pic.twitter.com/ATL9cGHX4B — Editor✍ (@Editor_76) November 26, 2022

“Por jugar a la bolita si no va a ser siempre así, es la sensación que teníamos y es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol ganes o pierdes. Y lo importante es cómo haces las cosas”, sentenció.

¿Cuándo juega Argentina vs. Polonia en Qatar 2022?

Argentina cerrará la ronda de grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Polonia el miércoles 30 de noviembre desde las 2 de la tarde (horario peruano), 4 de la tarde (horario argentino). Scaloni, Messi y compañía estarán en octavos de final si ganan el choque.