Darwin Núñez participó como titular en el triunfo (2-0) de Liverpool sobre Rangers por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League El delantero salió a los 80 minutos tras un buen rendimiento (7.0, de acuerdo con SofaScore) y así, demostró que Jurgen Kloop continúa depositando su confianza en el deportista uruguayo.

MIRA TAMBIÉN: Xavi Hernández ‘explotó′ contra el árbitro del Inter vs. Barcelona por la polémica del penal: “Es una injusticia”

El atacante sudamericano sigue siendo protagonista fuera de las canchas y, en esta oportunidad, por sus pintorescas declaraciones acerca del entrenador de los ‘Reds’. En esta oportunidad, el futbolista se volvió viral al reconocer que no entiende al estratega del club inglés debido al idioma.

“La verdad que no entiendo nada en las charlas que él da. Luego, le pregunto a mis compañeros lo que dice. Creo que tiene muy claro su juego. Él pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo y tengamos confianza. Después, al perder un balón, que siempre presionemos”, fue la respuesta a la pregunta de una periodista sobre las palabras de Kloop tras el duelo.

Por otra parte, Darwin Núñez también comentó sobre la situación actual en el equipo “Me siento indeciso, no me siento con la confianza del todo. A medida que vaya pasando entrenamientos y partido, el míster (DT). Mis compañeros siempre me hablan y me quedo tranquilo. Sé que si hago algo mal, ellos me respaldarán”, indicó.

Nooooo Darwin ajakjajaja qué decís?? No la tirés así como si nadapic.twitter.com/4tut6AQW0y — Juan Ramos (@CAPenarolCZO) October 4, 2022

¿Cuántos goles suma Darwin Núñez en la temporada?

El delantero uruguayo ha disputado, hasta el momento, 8 partidos en la temporada y suma 2 anotaciones (una en Premier League y la otra en Community Shield). Además, aportó con una asistencia.