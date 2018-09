Liverpool: Mira el nuevo look de Roberto Firmino y la genial broma de Jürgen Klopp |VIDEO |FOTOS  

Roberto Firmino , quien fuera víctima de una sorprendente lesión en el ojo izquierdo, durante el último duelo entre Liverpool y Tottenham por la Premier League, ha sorprendido este jueves en el entrenamiento de los 'Reds' con un nuevo look.



Roberto Firmino pisó el campo de Liverpool con unas llamativas gafas protectoras. Lo que causó furor entre sus compañeros y el propio entrenador Jürgen Klopp en el campo de entrenamiento, en Melwood. Estos mismos lentes serán los que use durante los próximos encuentros de la Premier League y proteger la cornea de su ojo izquierdo que fue dañada porque el belga Jan Vertonghen, defensor del Tottenham.



Pero el técnico de Liverpoool, Jürgen Klopp, fue más allá. Superada la sorpresa al ver a su artillero, el alemán no dudó en jugarle una broma delante de sus compañeros y ante las cámaras. "Edgard Davids ha vuelto", dijo entre risas y evocando al ex jugador del Barcelona FC y Ajax.

"Edgar Davids is back" 😂



Bobby is back to business 👊 That flick 👀🔥



Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4pic.twitter.com/3MMtneiAEP — Liverpool FC (@LFC) 20 de septiembre de 2018

Roberto Firmino sufrió una lesión en la vista cuando uno de los dedos de la mano de su adversario se metió en su ojo izquierdo. El brasileño tuvo que abandonar el partido y le cedió su sitio en el campo a Jordan Henderson. Liverpool, horas más tarde, publicó el informe médico en el que informaba que no había sido tan grave.