Liverpool vs Arsenal: VIVO Con Salah y Aubameyang, juegan por la Premier League

Liverpool vs Arsenal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Los Reds se enfrentan a los Gunners este sábado en el estadio Anfield por la fecha 20 de la Premier League. Liverpool busca un triunfo ante Arsenal para consolidarse en el liderato de la tabla del torneo inglés. (12:30 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



Liverpool vs Arsenal será una nueva oportunidad para los Reds de aumentar su ventaja en el primer lugar sobre Tottenham, que marcha segundo a seis puntos de diferencia. En cambio los Gunners, quieren dar la sorpresa para acortar diferencias y meterse en zona de Champions League antes de finalizar el 2018.



En la previa al Liverpool vs Arsenal los Gunners son quintos y están a 13 puntos del líder y a dos de Chelsea en el cuarto lugar. Por ende, se juega las chances en lo que resta de la temporada para pelear arriba en la Premier League.



Los Reds llegan al partido Liverpool vs Arsenal con la moral al tope luego de encadenar siete partidos seguidos. Por el contrario, los Gunners perdieron terreno en la Premier al sumar cuatro de nueve puntos en los últimos tres encuentros. Además solo ganó un partido en cuatro partidos.

Liverpool vs Arsenal: VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Salah por DirecTv y Sky Sports la Premier League Liverpool vs Arsenal: VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Salah por DirecTv y Sky Sports la Premier League

Pero los 'Reds' parecen en un buen momento de forma y han comenzado bien el maratón -cuatro jornadas en quince días- del fútbol inglés en las celebraciones navideñas y del cambio de año: con un 4-0 sobre el Newcastle, el miércoles en el tradicional 'Boxing Day'.



Los hombres de Jürgen Klopp son primeros, con 6 puntos de ventaja sobre el Tottenham y 7 respecto al Manchester City, que tras caer 2-1 en Leicester bajó al tercer lugar.



Invictos e insaciables, Mohamed Salah y sus compañeros presentan unos números envidiables, que hacen soñar con la posibilidad de ser por fin campeones de Inglaterra, por primera vez desde 1990.



La euforia se ha instalado en Anfield, pero Klopp insiste en frenarla: "Todavía nos quedan 19 partidos por delante", recordó tras la goleada al Newcastle.



Los 'Gunners', que apenas pudieron empatar en Brighton (1-1), cuentan en sus filas con el máximo anotador del campeonato, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (13 goles).

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.