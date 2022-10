Liverpool vs. Brighton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 de la Premier League, este sábado 1 de octubre desde las 9:00 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Paramount+, DAZN y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

63′ GOOOOOOOOLLLL DEL LIVERPOOL. LLegó la remontada con autogol de Adam Webster.

54′ GOOOOOOOOLLLLL DEL LIVERPOOL. Roberto Firmino no se queda atrás y también se anota un doblete.

PRIMER TIEMPO

33′ GOOOOOOOOOLLLLL DEL LIVERPOOL. Roberto Firmino marca el descuento para los locales.

18′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL BRIGHTON. Leandro Trossard aumenta su cuenta personal.

4′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL BRIGHTON. Leandro Trossard abre el marcador para la visita.

- Salen los equipos al campo de juego.

Con el colombiano Luis Díaz en el ataque, Liverpool buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba a Brighton, uno de los animadores de la Premier League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Anfield.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Brighton?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:00 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Liverpool vs. Brighton: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Brighton será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Anfield y será transmitido en Colombia y el resto de Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+, mientras que en España, los canales con los derechos de transmisión son DAZN y Movistar+.

Cómo llegan Liverpool y Brighton

Acabada la fecha FIFA, vuelve la acción en las principales ligas del mundo. Este fin de semana, Liverpool y Brighton protagonizarán uno de los choques que promete ser de los más vibrantes y que contará en los ‘Reds’ con Luis Díaz, uno de sus hombres más peligrosos.

Hasta aquí, Liverpool no ha lucido la solidez que lo llevó a llegar hasta la final de la Liga de Campeones pasada. El cuadro dirigido por Jürgen Klopp viene de empatar sin goles con Everton en el derbi de Merseyside, desperdiciando así una buena ocasión para acercarse más a los líderes.

En seis partidos jugados, Liverpool se ubica en el octavo casillero, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota, y tiene nueve puntos, la mitad que el líder Arsenal y ocho menos que Manchester City y Tottenham, segundo y tercero, respectivamente.

“Brighton es un gran equipo, ahora tiene un nuevo entrenador, por lo que todos querrán impresionarlo y destacar, y los fanáticos también que harán el viaje a Anfield querrán un buen resultado”, señaló Harvey Elliot en la antesala del encuentro.

´Al frente estará Brighton, que ya no cuenta más en el banquillo con Graham Potter, hoy en Chelsea. Las ‘Gaviotas’, aun así, buscarán dar la la sorpresa en cancha de Liverpool, para así mantenerse entre los cuatro primeros: hoy, son cuartos con trece unidades.

Liverpool vs. Brighton: probables alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Jota y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp.

Brighton: Sánchez, Veltman, Dunk, Webster, Lamptey, MacAllister, Caicedo, March, Gross, Trossard y Welbeck. DT: Roberto de Zerbi.

¿Dónde juega Liverpool vs. Brighton, por Premier League?