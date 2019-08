Árbitra francesa fue la primera mujer en dirigir un partido Top masculino en el Liverpool-Chelsea

Liverpool vs Chelsea : La árbitra francesa Stéphanie Frappart y sus asistentes hicieron historia tras dirigir el primer partido masculino de élite en la final de la Supercopa de Europa.



La francesa Frappart de 35 años, dirigió la Supercopa de Europa y generó mucha expectativa a nivel mundial. Fue asistida por su compatriota Manuela Nicolisi y la irlandesa Michelle O'Neill.



Frappart mostró tres tarjetas amarillas, cobró un penal y se ratificó tras el uso del VAR en el partido Liverpool vs Chelsea, que culminó 2-2 y finalmente ganó los Reds vía la tanda de penales.



En la víspera y en conferencia de prensa, aseguró que no tenía miedo al desafío. "Debemos demostrar física, técnica y tácticamente que somos iguales que los hombres. No tengo miedo. Nada cambia para mí", dijo.

Chelsea vs Liverpool: Gol de Jorginho (Video: ESPN 2)

Frappart en junio se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la Liga de Francia. "Por supuesto, mi vida cambió porque soy más famosa en el mundo entero", declaró. En julio dirigió la final del Mundial femenino.

