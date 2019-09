Liverpool vs Chelsea: Hora y canal de TV del partidazo por la fecha 6 de la Premier League

Liverpool vs Chelsea. Los 'Reds' visitan este domingo a los 'Blues' en el Estadio Stamford Bridge de Londres por la fecha 6 de la Premier League. El partido arrancará a las 10:00 a.m. de Perú (12:00 del mediodía de Argentina / 5:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Chelsea vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Liverpool y Chelsea protagonizarán uno de los choques más atractivos de la Premier League. La cancha del Stamford Bridge estará plagado de estrellas de talla mundial. ¿Habrá revancha tras lo ocurrido en Supercopa de Europa, cuando los de Klopp se llevaron el título?

Luego de su sorpresiva caída en la Champions League frente a Napoli de visita, Liverpool se mide con Chelsea para mantener su liderato de Premier League, donde logró todos los puntos posibles: 15.



Para lograrlo, Liverpool pondrá a su mejor equipo donde destacan Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino y Van Dijk.



Chelsea, por su parte, tampoco tuvo buen debut en la Champions League a mitad de semana. Cayó 1-0 con Valencia en casa. Mientras que en la Premier League está en la casilla 9 con 8 puntos.