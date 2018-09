Liverpool vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO ESPN 3 TV ONLINE por tercera ronda de Capital One Cup

Liverpool vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO. 'Reds' reciben este miércoles a los 'Blues' en el Estadio Anfield por la tercera ronda de la Capital One Cup. El partido arrancará a la 1:45 p.m. por la señal de ESPN 3 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Chelsea vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



La Capital One Cup, o Carabao Cup por razones de patrocinio, es la copa en la que participan 92 equipos de las cuarto principales categorías de Inglaterra. El vigente campeón de esta competición es el Manchester City.

Liverpool y Chelsea se medirán en partido único. Es decir, el que gane el partido avanzará de ronda. Todo esto hasta semifinales, donde sí hay partidos de ida y vuelta.



Tanto Liverpool como Chelsea presentarán un equipo alterno. Sus respectivos técnicos pondrán jugadores con poca oportunidad en el once titular. Shaqiri y Morata serán las estrellas de cada equipo, respectivamente.



De todas formas, un Liverpool vs Chelsea siempre promete muchas emociones de principio a fin. ¿Qué equipo logrará la clasificación en la Capital One Cup?



Liverpool vs Chelsea: Alineaciones probables



Chelsea: Caballero; Zappacostam Cahill, Christensen, Palmieri; Ampadu, Loftus-Cheek, Barkley, Moses; Hudson-Odoi, Morata.



Liverpool: Mignolet; Clyne, Gomez, Matip, Moreno; Fabinho, Keita, Milner, Shaqiri; Origi, Sturridge.