Liverpool vs Chelsea EN VIVO Partidazo en Turquía por la final de Supercopa de Europa

Liverpool vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO. 'Reds' y 'Blues' se miden este miércoles en el Vodafone Arena de Estambul (Turquía) por la final de Supercopa de Europa 2019. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por las señales de Fox Sports e ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Chelsea vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Liverpool y Chelsea, ambos de la Premier League de Inglaterra, protagonizarán el choque más atractivo del fútbol mundial. Campeones de la Champions League y Europa League, respectivamente, se verán las caras por la final de la Supercopa de Europa.

Liverpool viene en gran forma al choque por final de Supercopa de Europa. El último fin de semana debutó con goleada 4-1 ante Norwich City por la Premier League en condición de local.



Todo lo contrario con Chelsea, que fue aplastado 4-0 ante Manchester United en inexplicable duelo para los 'blues' en el mítico estadio Old Trafford. Necesitan voltear la página para hacerle frente a Liverpool.



El Liverpool vs Chelsea se verá marcado por un hecho inédito en el fútbol mundial. ¿La razón? Esto será dirigido por una mujer, algo que no ha sucedido nunca. Se trata de la francesa Stéphanie Frappart.

Liverpool vs Chelsea: Alineaciones probables



Liverpool: San Miguel; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Salah; Firmino, Mané.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Jorginho, Kanté, Barkley, Pedro; Pulisic, Giroud.