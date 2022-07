Liverpool vs. Estrasburgo EN VIVO vía ESPN 2 ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional, este domingo 31 de julio desde la 1:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y 3:30 p.m. (hora uruguaya). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN2 y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por el título en la Community Shield, Liverpool tendrá su última prueba, antes de iniciar la Premier League, en choque ante Estrasburgo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Anfield.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs. Estrasburgo en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

Liverpool vs. Estrasburgo: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Estrasburgo será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en Anfield y será transmitido para México por Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN2.

Liverpool vs. Estrasburgo: así llegan los equipos

Liverpool comenzó con el pie derecho la temporada 2022-2023. El sábado, los ‘Reds’ se impusieron (3-1) a Manchester City y se coronaron campeones de la Community Shield. Trent-Alexander Arnold, Mohamed Salah y Darwin Núñez anotaron.

El uruguayo Núñez, uno de los refuerzos para este nuevo curso, hizo su estreno oficial con Liverpool. El delantero fue suplente e ingresó en el segundo tiempo. Pensando en darle más actividad, el entrenador Jürgen Klopp lo mandaría desde el arranque en el compromiso contra Estrasburgo.

“Cada suplente marcó la diferencia. Los muchachos están listos y es bueno. Vimos a Darwin en situaciones peligrosas. Aprovechó los espacios y también remató bien al arco”, analizó Klopp’, tras el cotejo.

Al frente estará Estrasburgo, que registra dos triunfos, un empate y una derrota en la pretemporada, con miras al comienzo de la Ligue 1 de Francia.

Liverpool visitará el 6 de agosto a Fulham, por la fecha 1 de la liga inglesa, mientras que Estrasburgo, el mismo día, recibirá a AS Mónaco, en el marco de la liga francesa.

Liverpool vs. Estrasburgo: probables alineaciones

Liverpool: Hughes, Gomez, Konate, Van den Berg, Milner, Jones, Morton, Keita, Carvalho, Núñez y Elliott. DT: Jürgen Klopp.

Estrasburgo: Sels, Dagba, Djiku, Perrin, Nyamsi, Delaine, Sissoko, Bellegarde, Thomasson, Ajorque y Diallo. DT: Julien Stephan.