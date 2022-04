Liverpool vs. Everton EN VIVO ESPN ONLINE se enfrentarán este domingo 24 de abril desde las 10:30 a. m. (hora peruana) por la fecha 34 de la Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Anfield y el árbitro Stuart Attwell será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Liverpool se encuentra en el segundo lugar de la clasificación, con 76 puntos, a cuatro del líder Manchester City; en tanto que Everton está en la casilla 17, con 29 unidades, una por encima de la zona de descenso.

¿En qué canal ver partido Liverpool vs. Everton?

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: LFCTV GO

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

España: DAZN, Movistar+, DAZN 1

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, USA Network, Telemundo

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido Liverpool vs. Everton?

Estados Unidos – 8.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 10.30 a. m. hora de Texas

Perú – 10.30 a. m.

Ecuador – 10.30 a. m.

Colombia – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Miami

Bolivia – 11.30 a. m.

Venezuela – 11.30 a. m.

Chile – 11.30 a. m.

Uruguay – 12.30 p. m.

Paraguay – 12.30 p. m.

Argentina – 12.30 p. m.

Brasil – 12.30 p. m.

Inglaterra – 4.30 p. m.

España – 5.30 p. m.

Italia – 5.30 p. m.

El equipo encabezado por Jürgen Klopp volvió a ser arrollador ante cualquier rival y se mantiene con opciones de alcanzar el título liguero. No obstante, ante la desventaja de puntuación frente al Manchester City, los ‘Reds’ no pueden fallar en lo que resta del curso. Cada presentación será vital.

Durante la recta más reciente de la vigente campaña, Liverpool ha sumado nueve duelos sin perder (siete victorias y dos empates). La última vez que el club supo de una derrota fue el pasado 8 de marzo, en Anfield, cuando Inter de Milán sorprendió al imponerse por 0-1, en octavos de final de la Champions League.

A nivel de la liga inglesa, los ‘Reds’ cayeron ante Leicester (1-0) el 28 de diciembre del 2021 y desde ese momento encadenaron 13 cotejos invictos. Producto de los buenos números, la institución también tiene al máximo artillero del certamen en sus filas: Mohamed Salah tiene 22 goles. Muy cerca están Diogo Jota y Sadio Mané, con 15 y 14 celebraciones respectivamente.

Por su parte, Everton viene coqueteando con el descenso y tiene la obligación de ganar para alejarse del Burnley, que está un punto más abajo. En las dos jornadas recientes, los dirigidos por Frank Lampard derrotaron al Manchester United (1-0) e igualaron con Leicester (1-1), resultados que le dieron oxígeno al plantel.

Para poder escapar del mal momento, ‘The Toffees’ confían en el buen nivel de Richarlison, quien infló las redes siete veces en la temporada de Premier League. El brasileño será acompañado por Alexander Iwobi y tendrá a Fabian Delph como socio creativo.

Liverpool vs. Everton: historial de partidos

Desde enero del 2018, los partidos Liverpool vs. Everton se dieron en 10 ocasiones, dejando un saldo favorable para los ‘Reds’: ganaron cinco veces. En ese lapso de tiempo, ‘The Toffees’ solo celebraron en una oportunidad.

01-12-2021: Everton 1-4 Liverpool - Premier League

20-02-2021: Liverpool 0-2 Everton - Premier League

17-10-2020: Everton 2-2 Liverpool - Premier League

21-06-2020: Everton 0-0 Liverpool - Premier League

05-01-2020: Liverpool 1-0 Everton - FA Cup

04-12-2019: Liverpool 5-2 Everton - Premier League

03-03-2019: Everton 0-0 Liverpool - Premier League

02-12-2018: Liverpool 1-0 Everton - Premier League

07-04-2018: Everton 0-0 Liverpool - Premier League

05-01-2018: Liverpool 2-1 Everton - FA Cup

Liverpool vs. Everton: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keïta; Mohamed Salah, Diogo Jota y Luis Díaz.

Everton: Jordan Pickford; Séamus Coleman, Yerry Mina, Michael Keane, Ben Godfrey, Vitalii Mykolenko; Anthony Gordon, Allan, Fabian Delph, Alexander Iwobi y Richarlison.