Liverpool vs. Leicester City EN VIVO Juegan por la fecha 8 de la Premier League

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 de la Premier League, este sábado sábado 5 de octubre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2, para Latinoamérica, y también vía DAZN Spain y beIN Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por su triunfo en la Champions League y con siete triunfos ligueros consecutivos, Liverpool defenderá el liderato de la liga inglesa cuando reciba a Leicester City, uno de los animadores del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Anfield.

Los 'Foxes' han resucitado de la mano de Brendan Rodgers, que sustituyó en el banquillo hace siete meses al francés Claude Puel, Desde entonces son el tercer equipo que ha logrado más puntos en el campeonato (31) tras el Manchester City (41) y el Liverpool (49).

Para Rodgers será una cita especial. Volverá a la casa del Liverpool, donde fue despedido en 2015 para dejar su plaza Jurgen Klopp, actual inquilino del banquillo de Anfield, que ha llevado al club al trono europeo.

Heredero del equipo que convulsionó el fútbol mundial en 2016 logrando la Premier League, el Leicester City actual cuenta todavía con dos piezas clave de aquel inolvidable grupo: el arquero danés Kasper Schmeichel y el delantero Jamie Vardy.

A ellos se les unen jóvenes con talento como los internacionales ingleses Ben Chilwell en defensa y James Maddison en el medio, el belga Youri Tielemans y el nigeriano Wilfred Ndidi.



El Liverpool, que le lleva una diferencia de siete unidades al tercero Leicester City, vuelve a la Premier League tras ganar con apuros al Salzburgo (4-3) en la segunda jornada de Champions League.



"Estoy seguro de que Brendan Rodgers cree que Jamie Vardy se presentará cinco veces solo ante el portero si defendemos como esta noche", dijo Klopp el miércoles.



Liverpool vs. Leicester City: probables alineaciones



Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, James Milner, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.



Leicester City: Kasper Schmeichel, Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Söyüncü, Benjamin Chilwell, Onyinye Ndidi, Ayoze Pérez, Youri Tielemans, Hamza Choudhury, James Maddison y Jamie Vardy.

