Liverpool vs Manchester City : Los 'Reds' se enfrentan a los Citizens este domingo en el estadio Anfield por la fecha 23 de la Premier League. Liverpool busca un triunfo ante Manchester City para recortar diferencias con el líder. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv) (16:00 horas inglesas) (TV: Sky Sports para Europa)



Liverpool vs Manchester City será el primer duelo oficial en casa en el que los 'Reds' sentirán la ausencia de su estrella Philippe Coutinho, tras su traspaso al Barcelona por 160 millones de euros.



El equipo del técnico Pep Guardiola espera un triunfo en el partido Liverpool vs Manchester City para mantener su racha de encuentros invicto y consolidarse en solitario en el primer lugar de la Premier League.



El Liverpool vs Manchester City enfrentará a dos equipos con ambiciones. Pese a la diferencia de puntos (18 unidades) los Reds primero necesitan consolidarse entre los cuatro primeros para acceder a la Champions League de la próxima temporada y además, podría acortar la diferencia con el City para una futura -pero complicada- remontada.



Además el Liverpool vs Manchester City enfrentará a dos equipos que iniciaron el 2018 con sendos triunfos seguidos. El ánimo en los planteles está al tope.

All eyes on Anfield this weekend. ⚽️ pic.twitter.com/y4vDaL31mL — Liverpool FC (@LFC) 13 de enero de 2018

El estratega Jurgen Klopp podrá contar con el recuperado Mohamed Salah, quien deberá asumir el rol de estrella tras la salida Coutinho. Además de Daniel Sturridge. No obstante, Alberto Moreno, Jordan Henderson y Nathaniel Clyne serán bajas obligadas.



La misma suerte pasa por Pep Guardiola, que las lesiones han mermado a su equipo y lo dejó sin una de sus figuras: Gabriel Jesús, al que se suman Benjamin Mendy, Vincent Kompany y Phil Foden.



En todo caso, cualquier resultado del Liverpool vs Manchester la único que cambiaría serían las posiciones del segundo al quinto lugar, zona en la que se ubican Manchester United (2°), Chelsea (3°) y Tottenham (5°) con solo una diferencia de tres puntos.



Pero Kloop haría hacer debutar en la Premier League y en Anfield a su último fichaje. El defensor más caro de la historia, Virgil van Dijk, sería titular.

Alineaciones del Liverpool vs Manchester City:



Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Delph, Fernandinho, D. Silva, De Bruyne, Sterling, Sane y Agüero.



Liverpool FC: Mignolet, Gómez, Matip, Van Dijk, Robertson, Can, Wijnaldum, Lallana, Mane, Salah y Firmino.

