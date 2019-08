Liverpool vs Manchester City: EN VIVO Con Salah y Agüero, juegan por el título de la Copa Community Shield

Liverpool vsManchester City : EN VIVO ONLINE TV Los Reds se enfrentan a los Citizens este domingo en el Wembley Stadium por la Copa Community Shield. Manchester City y Liverpool pugnan por el primer título de la temporada 2019-2020. (9:00 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



La final Liverpool vs Manchester City enfrenta además a dos de los mejores técnicos del mundo: Pep Guardiola vs Jurgen Klopp, que en la semana encendieron la previa con candentes declaraciones, uno contra otro.



La Copa Community Shield enfrenta al último campeón de la Premier League y la FA Cup. Manchester City ganó el torneo inglés y la Copa local en la temporada 2018-2019. Por ello, Liverpool, segundo de la Premier, disputará el título.



El partido Liverpool vs Manchester City pone a prueba la continuidad de dos proyectos, que esta temporada solo pondrán en vitrina a dos refuerzos. Rodri en los Citizens y el joven Van den Berge en los Reds.



Así, el duelo Liverpool vs Manchester City tendrá a protagonistas conocidos y claves en la brillante temporada pasada, que le dio el triplete local a los Citizens y la Champions League a los Reds.

De Bruyne, Sterling y Agüero, se perfilan en el equipo titular de Manchester City, mientras que Shaquiri, Salah y Firmino serán parte de la ofensiva del Liverpool en la disputa de la Community Shield.



Con miras al encuentro Liverpool vs Manchester City, el DT Pep Guardiola sufre las bajas del arquero Ederson y el volante Fernandinho tras su consagración en la Copa América 2019 con Brasil. Caso similar con Sadio Mané, que participó en la Copa África.

Alineaciones posibles del Liverpool vs Manchester City:



Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Gundogan, De Bruyne, Silva, Bernardo Silva; Sterling y Agüero.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabihno, Henderson, Wijnaldum; Shaquiri, Salah y Firmino.

