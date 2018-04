Liverpool vs. Manchester City EN VIVO. El duelo inglés más esperado de la jornada llega este miércoles 4 de abril desde la 1:45pm. por cuartos de final de la Champions League. En este partido se pondrá a prueba el juego veloz y vertiginoso de Jürgen Klopp vs. el 'tiqui-taca' propuesto por Pep Guardiola.



Esta será la décima eliminatoria de Champions League que tendrá como protagonistas a los clubes ingleses. Liverpool vs. Manchester City se encontrarán por 179a vez en todas las competiciones, pero esta será su primer enfrentamiento en un torneo europeo, por lo que promete ser un duelo a muerte en el Anfield Stadium.

Jurgen Klopp ha ganado cinco partidos contra Pep Guardiola en todas las competiciones. Este será el onceavo partido del Liverpool en la Champions League esta temporada. Están invictos en cada uno de sus 10 anteriores y mantuvieron la portería a cero en la mitad de estos.



El Liverpool no ha perdido un partido en casa en competiciones europeas desde octubre de 2014 y ahora está invicto en 14 partidos europeos en Anfield.

Sergio Agüero, delantero del Mánchester City no viajó con su equipo para disputar el miércoles al Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de Champions League. Pep Guardiola sostuvo que el 'Kun' "ha estado lesionado las tres últimas semanas. No está aún en forma".

A QUÉ HORA VER EL LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 14:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 13:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

Estados Unidos (Florida) 12:45



¿DÓNDE VER EL LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY?



Si te encuentras en Perú u otro país de Latinoamérica, puedes conectarte a la señal de ESPN. Pero si te encuentras en España, BeIN Sports, Movistar Tv y DirecTV son las alternativas de pago donde podrás disfrutar de este espectacular Liverpool vs Manchester City.

Liverpool vs. Manchester City: Posibles alineaciones:



Liverpool : Karius - Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (o Moreno)- Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mané. DT: Jurgen Klopp.



Mánchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Danilo - De Bruyne, Fernandinho, David Silva - Sané, Sterling, Gabriel Jesus. DT: Josep Guardiola.